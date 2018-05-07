Технологический сектор с начала года демонстрирует успешные выходы на IPO

Investing.com — Рынок IPO в целом начал 2018 год на негативной ноте, но технологический сектор стал явным победителем.

В этом году дебютировали 17 высокотехнологических компаний. Большинство из них зафиксировали рост котировок в первый день, и все еще торгуются выше цены размещения. Средний прирост составляет 5%.

Для сравнения, около 60% всех компаний, вышедших на IPO, сейчас торгуются ниже цены размещения.

Из всех технологических компаний, предложивших свои акции в этом году, только Dropbox, Spotify и DocuSign являются широко известными. Около трети технологических компаний составили разработчики программного обеспечения.