Технологический сектор с начала года демонстрирует успешные выходы на IPO 

Investing.com — Рынок IPO в целом начал 2018 год на негативной ноте, но технологический сектор стал явным победителем.
В этом году дебютировали 17 высокотехнологических компаний. Большинство из них зафиксировали рост котировок в первый день, и все еще торгуются выше цены размещения. Средний прирост составляет 5%.
Для сравнения, около 60% всех компаний, вышедших на IPO, сейчас торгуются ниже цены размещения.
Из всех технологических компаний, предложивших свои акции в этом году, только Dropbox, Spotify и DocuSign являются широко известными. Около трети технологических компаний составили разработчики программного обеспечения.
«Это сильные компании, демонстрирующие чрезвычайно быстрый рост», — заявил стратег по проведению IPO в Renaissance Capital Мэтью Кеннеди. Он выразил уверенность в том, что инвесторы заинтересованы в этих размещениях.