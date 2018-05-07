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Девелопер «Инград» увеличил продажи жилья в пять раз
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Девелопер «Инград» увеличил продажи жилья в пять раз 

РИА Недвижимость 18 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 7 мая — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Инград» в первом квартале 2018 года увеличила продажи жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз — до 6,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В физическом выражении продажи жилья выросли в четыре раза — до 57,6 тысячи квадратных метров. Более половины заключенных контрактов пришлось на жилье комфорт-класса, сообщается в пресс-релизе.
С учетом нежилой недвижимости, компания за первый квартал продала 60,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 6,9 миллиарда рублей, что также в пять раз превышает денежный результат первого квартала 2017 года, отмечается в сообщении.
Как добавляется в нем, в январе-марте «Инград» ввел в эксплуатацию 38,3 тысячи квадратных метров недвижимости в Подмосковье.
"Инград" работает с 2012 года, специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. В 2016 году контролирующий компанию концерн «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева также купил у Михаила Прохорова застройщика «ОПИН». В конце прошлого года девелоперские компании активы были объединены в единую компанию под брендом «Инград».
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