Девелопер «Инград» увеличил продажи жилья в пять раз

МОСКВА , 7 мая — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Инград» в первом квартале 2018 года увеличила продажи жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз — до 6,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В физическом выражении продажи жилья выросли в четыре раза — до 57,6 тысячи квадратных метров. Более половины заключенных контрактов пришлось на жилье комфорт-класса, сообщается в пресс-релизе.

С учетом нежилой недвижимости, компания за первый квартал продала 60,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 6,9 миллиарда рублей, что также в пять раз превышает денежный результат первого квартала 2017 года, отмечается в сообщении.

Как добавляется в нем, в январе-марте «Инград» ввел в эксплуатацию 38,3 тысячи квадратных метров недвижимости в Подмосковье