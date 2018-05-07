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Путин заявил о необходимости увеличения несырьевого экспорта
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Путин заявил о необходимости увеличения несырьевого экспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОССИИ К 2024 ГОДУ НЕОБХОДИМО ДОСТИЧЬ ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ В $250 МЛРД В ГОД, ЭКСПОРТА УСЛУГ В $100 МЛРД — УКАЗ ПУТИНА
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