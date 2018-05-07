«Севергрупп» Мордашова создала компанию под медицинские проекты

«Севергрупп» Алексея Мордашова в начале мая зарегистрировала ООО «Севергрупп медицина», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Новая организация создана для реализации проектов в медицинской сфере, сообщили «Интерфаксу» к компании Мордашова.

В конце 2017 г. «Севергрупп» приобрела 98% в медицинской компании в ООО «Ава-Петер», которая владеет частными клиниками «Ава-Петер» и «Скандинавия»

Вологде и «Ава-Петер» работает на рынке частной медицины с 1996 г. и является крупнейшей медицинской компанией на северо-западе России . Она управляет 18 клиниками в Санкт-Петербурге Казани под брендами «Скандинавия» и «Ава-Петер», а также собственной аптечной сетью.

Медицинская отрасль является новым для бизнеса Мордашова направлением. До этого «Севергрупп» в основном развивала проекты в металлургии, горнодобывающей промышленности, энергомашиностроении, а также в области высоких технологий, медиа и телекоме.