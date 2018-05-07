На зачистку банков осталось три года

Центробанк сообщил, что основные работы по очистке банковского сектора успешно завершены. Окончательно этот процесс завершится в течение ближайших двух или трёх лет. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Приход Набиуллиной 24 июня 2013 года на должность председателя Банка России ознаменовался активной расчисткой кредитных организаций. С банковского рынка ушли практически все слабые и малоизвестные игроки. Тем не менее регулятор продолжает отзывать лицензии и сейчас, но уже не так активно.

Сейчас, как считает Набиуллина, банковская система страны восстанавливается после событий кризиса 2014–2015 годов. Тут можно отметить уменьшение ставок по кредитам и снижение инфляции.

А что же сам ЦБ?

Между тем Банк России заявил о небывалом убытке по итогам прошлого года. Согласно годовому отчету, убытки регулятора превысили 435 млрд рублей. Напомним, что за 2016 год ЦБ показал прибыль в размере почти 44 млрд рублей. Так с чем же связаны подобные показатели?

Начнём с того, что Банк России объяснил это снижением процентных ставок, которые как раз ощутимо уменьшили процентные доходы. А вот процентные расходы при этом возросли. Также Центробанк в прошлом году проводил ряд мероприятий по повышению финансовой устойчивости крупнейших банков. Всё это сказалось на изменении активов ЦБ. Кроме того, Центробанк перечислил в бюджет доходы, полученные от участия в капитале Сбербанка . Таким образом сформировался отрицательный финансовый результат.

При этом как таковое влияние западных санкций на финансовый результат Центробанка было минимальным. Это можно понять по изменению международной инвестиционной позиции России — за год она выросла на 56 млрд долларов, до 268 млрд По мнению экспертов, в некоторой мере санкции дали обратный эффект — на фоне ослабления рубля экономическая привлекательность российских компаний увеличилась.

Дивиденды, которые Сбербанк должен был выплатить ЦБ, — они ушли в бюджет. Поэтому ситуация сложилась так. В 2018 году таких больших расходов на оздоровительные процедуры уже не будет, как в прошлом году. Решение о санации крупных финансовых организаций не будет, в этом году всё намного скромнее с этой точки зрения. Прибыль, я думаю, будет. Я даже допускаю её увеличение.

Основной этап расчистки завершён. Сейчас будут точенные решения, будет такая надстроечная работа ЦБ по доведению ситуации до почти абсолютной стерильности.

Боюсь, что это запланировано (новые санации в 2018 году и уход крупных игроков с банковского рынка). Пока что динамика по отзыву лицензий будет такая же, как и в прошлом году.