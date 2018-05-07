Вкладчикам махачкалинского банка «Эльбин» выплатят около 76 млн рублей

«Согласно реестру обязательств АО АКБ «Эльбин» за выплатой страхового возмещения на сумму около 76,9 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,5 тысячи вкладчиков, в том числе около 200 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты будут производиться в трех субъектах РФ . При этом непосредственно в Дагестане за страховым возмещением на общую сумму около 72,3 миллиона рублей могут обратиться порядка 1400 вкладчиков.

Прием заявлений и сами выплаты будут производиться начиная с 8 мая в течение года. Ранее банком-агентом был выбран Сбербанк

26 апреля Банк России отозвал у АКБ «Эльбин» лицензию на осуществление банковских операций из-за многочисленных нарушений. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

АКБ «Эльбин» зарегистрирован в Махачкале в 1993 году, имеет филиалы в Москве Владикавказе , а также сеть дополнительных офисов в Дагестане. Его акционерами являются завод имени Гаджиева, а также 25 физических лиц.

По данным ЦБ РФ на 1 апреля, по величине активов кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.