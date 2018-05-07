Вкладчикам махачкалинского банка «Эльбин» выплатят около 76 млн рублей 

Общая сумма страховых возмещений, полагающиеся вкладчикам махачкалинского акционерного коммерческого банка «Эльбин», у которого Банк России отозвал лицензию, составит почти 77 миллионов рублей. За выплатами смогут обратиться порядка 1500 вкладчиков, из них около 1400 — на территории Дагестана.
«Согласно реестру обязательств АО АКБ «Эльбин» за выплатой страхового возмещения на сумму около 76,9 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,5 тысячи вкладчиков, в том числе около 200 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Выплаты будут производиться в трех субъектах РФ. При этом непосредственно в Дагестане за страховым возмещением на общую сумму около 72,3 миллиона рублей могут обратиться порядка 1400 вкладчиков.
Прием заявлений и сами выплаты будут производиться начиная с 8 мая в течение года. Ранее банком-агентом был выбран Сбербанк.
26 апреля Банк России отозвал у АКБ «Эльбин» лицензию на осуществление банковских операций из-за многочисленных нарушений. В кредитном учреждении назначена временная администрация.
АКБ «Эльбин» зарегистрирован в Махачкале в 1993 году, имеет филиалы в Москве и Владикавказе, а также сеть дополнительных офисов в Дагестане. Его акционерами являются завод имени Гаджиева, а также 25 физических лиц.
По данным ЦБ РФ на 1 апреля, по величине активов кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.