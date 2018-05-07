Центральная ППК сменила юридическое наименование

Центральная пригородная пассажирская компания сменила наименование с ОАО «Центральная ППК» на АО «Центральная ППК», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (№ ГРН: 9187747256897 от 3 мая 2018 года) информируем о смене наименования компании. Полное наименование — акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». Сокращенное наименование — АО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.