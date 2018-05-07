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Центральная ППК сменила юридическое наименование
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Центральная ППК сменила юридическое наименование 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания сменила наименование с ОАО «Центральная ППК» на АО «Центральная ППК», говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (№ ГРН: 9187747256897 от 3 мая 2018 года) информируем о смене наименования компании. Полное наименование — акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». Сокращенное наименование — АО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.
АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2017 году пассажирами ЦППК стали 573,4 миллиона человек. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%, в целом доля в России — свыше 63%.
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