Сбербанк выдаст малому бизнесу еще 7 млрд под 6,5% 

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Сбербанк и Минэкономразвития прокредитуют малый и средний бизнес еще на 7 млрд руб. под 6,5%, сообщил сегодня банк. Сбербанк и министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% до 5 лет субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. По первому соглашению было выдано 6,6 млрд руб. за несколько месяцев с начал года. Новое заключенное соглашение позволит выдать в целом до 15,5 млрд руб. до конца года. Кредиты по льготной ставке малому и среднему бизнесу предоставляют банки за счет субсидий из федерального бюджета. Государство компенсирует российским кредитным организациям недополученные ими доходы по льготным кредитам. Правительство РФ в декабре 2017 г. распорядилось по кредитам, выданным с 2017 г. субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, увеличить срок кредитного договора с 5 до 15 лет, сообщали ранее «Вести. Экономика». Цель принятых решений — привлечь наибольшее количество субъектов МСП к льготному кредитованию. При этом кредит должен быть в рублях, а процентная ставка по кредиту должна составлять для заемщика не более 9,6% годовых для заемщика среднего предпринимательства или не более 10,6% годовых для малого предпринимательства). Кроме того, размер одного кредита, предоставляемого заемщику, должен составлять не менее 5 млн руб. и не более 1 млрд руб. При этом суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику одним или несколькими уполномоченными банками, не может превышать 4 млрд руб.
История вопроса
Программа «6,5%» ("Шесть с половиной") создана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Программа названа она так, поскольку кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и направлять его для кредитования МСП. При этом корпорация МСП становится поручителем по кредиту. В свою очередь банки-партнеры программы (39 банков) предоставляют льготные кредиты для МСП в следующих отраслях экономики: сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и вторичного сырья. Маржа банков при выдаче кредитов для МСП ограничена и составляет 4%, для среднего бизнеса — 7%. Корпорация МСП добавляет 0,1% за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по ставке 10,6% годовых для средних предприятий и 9,6% для малых предприятий. ЦБ в 2016 г. выделил на программу «6,5%» более 125 млрд руб. 7 июля 2017 г. Банк России принял решение об увеличении лимита программы со 125 млрд до 175 млрд руб.