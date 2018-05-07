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В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 36 (1990)
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В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 36 (1990) 

Прайм 1 час назад
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4748-У от 22.03.2018 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50800 от 17.04.2018, вступает в силу с 1.10.2018/;
— указание № 4759-У от 30.03.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П „О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50842 от 20.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4761-У от 2.04.2018 „О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У „О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50864 от 23.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4767-У от 4.04.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П „О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона „О рынке ценных бумаг“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50883 от 25.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— приказ № ОД-1108 от 27.04.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании „Альянс-Мед“;
— приказ № ОД-1109 от 27.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью „Медицинская страховая компания СТРАЖ“;
— приказ № ОД-1110 от 27.04.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества „Региональная страховая компания “Стерх“;
— приказ № ОД-1118 от 27.04.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ „ИНВЕСТСТРАХ“;
— приказ № ОД-1119 от 27.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-984“;
— приказ № ОД-1120 от 27.04.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании „ДАЛЬАКФЕС“;
— приказ № ОД-1121 от 27.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-978“;
— приказ № ОД-1135 от 28.04.2018 „О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ“ /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ ООО КБ „ФПК“ /г. Москва/“.
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