Российско-китайская нефтяная помолвка расторгнута на фоне ниспровержения главы CEFC

• Соглашение о покупке CEFC пакета акций «Роснефти» за девять миллиардов долларов не будет реализовано.

• Проведение запланированного собрания держателей облигаций шанхайского подразделения CEFC отложено.

Крупная, торопливая и непрозрачная сделка по покупке доли российского нефтяного гиганта загадочной китайской нефтегазовой компанией расстроилась.

Заключенное в прошлом году соглашение о покупке Китайской энергетической компанией «Хуасинь» (CEFC China Energy Co) пакета акций ОАО «Роснефть» за девять миллиардов долларов расторгнуто, поскольку продавцы, консорциум швейцарского трейдера «Гленкор» (Glencore) и катарского инвестфонда QIA, решили отказаться от сделки. Вместо этого, как заявили в «Гленкор», QIA сконцентрирует у себя пакет из почти 19% акций российской госкомпании, большая часть которого предназначалась для продажи CEFC.

Помимо этого, по словам представителей нескольких банков-гарантов, которые пожелали остаться неназванными, было отложено запланированное на понедельник собрание держателей облигаций, выпущенных подразделением CEFC Shanghai International Group Ltd. на сумму 15,1 миллиарда юаней (2,4 миллиарда долларов США). При этом причины переноса озвучены не были.

Шанхайский представитель CEFC оставил без ответа просьбы прокомментировать данную информацию.

Провал сделки — результат бесплодных усилий российского президента Владимира Путина углублению стратегических связей с Китаем в энергетической области в условиях падения цен на нефть и антироссийских санкций, введенных США и их союзниками. Это также обесценивает все громкие достижения CEFC. Чтобы стать заметных игроком на мировом энергетическом рынке, разрастающийся конгломерат в последние годы увеличивал свои активы в Восточной Европе и на Ближнем Востоке за счет крупных, не всегда прозрачных сделок с такими представителями индустрии, как «Гленкор» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corp).

Сделка по покупке акций «Роснефти» была пиком быстрого роста CEFC и кульминацией тех усилий, которые глава компании Е Цзяньмин прилагал, чтобы выстроить свой бизнес в соответствии с зарубежными политическими и экономическими целями председателя КНР Си Цзыпина в рамках инициативы по привлечению иностранных инвестиций «Один пояс, один путь».

«То, что CEFC не смогла закрыть сделку по акциям «Роснефти», стало очень необычной ситуацией», — заявил гонконгский аналитик «Сенфорд Берштейн & Ко» Нейл Беверидж. — Учитывая отмечаемую внутри CEFC суматоху, положить быстрый конец этой драме хорошо для всех вовлеченных сторон«.

Анголы. Несмотря на то, что провал сделки способен сорвать планы Кремля по превращению Китая в самого большого акционера «Роснефти», Путин по-прежнему может быть спокоен по поводу превращения в крупнейшего дилера сырой нефти и успешного выхода на один из важнейших рынков энергоносителей — китайский, где за последние пять лет пришлось потесниться традиционным поставщикам из Саудовской Аравии

«Для Китая по-прежнему удобного и надежно иметь Россию в качестве партнера, учитывая теплые политические отношения и географическую близость двух стран», — считает аналитик Шанхайского центра исследования товарного ранка ICIS-China Ли Ли.

Стратегический интерес

Открытый в этом году новый нефтепровод, связывающий страны, удвоил экспортный потенциал России по прямому снабжению крупнейшего в мире импортера. В следующем году планируется запустить магистральный газопровод. Кроме того, по словам пресс-секретаря «Роснефти», в прошлом году была подписана пятилетняя сделка по поставке CEFC без малого 12 миллионов тонн в год российской нефти.

«Китайский рынок был, есть и будет стратегическим для бизнеса компании», — говорится в заявлении пресс-службы «Роснефти».

Участие CEFC в сделке по «Роснефти» означало для Пекина отказ от традиционной политики в области акционирования иностранных компаний, в рамках которой он традиционно опирается на принадлежащую государству «Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию» или «Китайскую нефтехимическую корпорацию», известную также «Синопек груп». Компания в настоящее время входит в число других поглощающих конгломератов, таких как HNA Group Co. и Anbang Insurance Group Co., которые также находятся под пристальным вниманием на фоне рискованного финансирования и громких покупок за рубежом.

Сброс активов

Оказавшись под давлением, CEFC теперь занимается распродажей недвижимости и финансовых подразделений. Китайская «Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом» (Citic Group) забирает 49-процентную долю в их европейских операциях. По данным Рейтер, китайский государственный инвестиционный гигант также рассматривает возможность приобретения нефтяных активов CEFC в Абу-Даби . На прошлой неделе также появилась информация о том, что компания может сократить половину своего 30-тысячного штата.

Консорциум «Гленкор»-QIA в декабре 2016 года одобрил совместное приобретение 19,5-процентной доли «Роснефти», а затем, примерно через девять месяцев, объявил о сделке по продаже 14,1% акций китайской CEFC.

Теперь, в рамках объявленной в пятницу новой сделки, QIA станет владельцем 18,9% акций «Роснефти», что сделает его третьим по величине акционером после российского государства с его 50-процентной долей, а также британского нефтяного гиганта BP с 19,7%.

По данным «Блумберг», CEFC в течение оставшихся месяцев 2018 года нужно выплатить 11,8 миллиарда юаней держателям облигаций. При этом подразделения компании уже пропустили выплату 85 миллионов юаней долга, проданного через платформу интернет-финансов.

Согласно отчету «Чайна Бизнес Джорнал», после того, как China Securities Co. провела в пятницу собрание держателей облигаций, CEFC Shanghai International обязана ежедневно информировать их о своих денежных средствах и плане погашения задолженности.

Другие собрания держателей облигаций были запланированы некоторыми ведущими гарантами CEFC на понедельник. Среди них Китайский банк развития, China Bohai Bank Co. и Postal Savings Bank of China Co. Четких дат для перенесенных встреч назначено не было.