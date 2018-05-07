Претензии в адрес «Мечела»: компанию обвиняют в обмане поставщиков

Как утверждает представитель «Кубаньжелдормаша», завод уже выиграл суд у «Мечела» , однако долг им отдавать никто не собирается.

«Все банально: «Ой, у нас столько долгов, что стойте теперь в очереди», — говорится в сообщении в группе в соцсети.

По данным кубанской компании, «Мечел» просто устраивает конкурсы и тендеры, по которым не платит. При этом назвать компанию несостоятельной довольно сложно.

«А теперь давайте посмотрим на результаты деятельности этой фирмы за 2017 год: консолидированная выручка — 299,1 млрд рублей (+8% к 2016 году); EBITDA — 81,1 млрд рублей (+23% к 2016 году); прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» — 11,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«Прилагаю фотографию работников нашего литейного цеха, которые день и ночь работают, чтобы акционеры «Мечела» не дай Бог не пропустили день выплаты дивидендов за 2017 год, 11,6 млрд вроде? Да, на этом фоне оплатить 2 млн рублей заводу «Кубаньжелдормаш» просто унизительно», — подчеркнул представитель кубанской фирмы.

Фото: www.mechel.ru