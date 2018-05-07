Сбербанк банкротит двух уральцев за «корпоративный» долг в 10 млн руб.

Компания, которая брала в Сбербанке кредит на пополнение оборотных средств, была признана банкротом и кредитная организация потребовала признать несостоятельными поручителей по кредиту. Сбербанк подал иск о банкротстве двух уральцев — Андрея Люлина и Евгения Смолина. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда Свердловской области . Сумма исковых требований составляет почти 10,7 млн руб.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, Андрей Люлин и Евгений Смолин являются поручителями по кредиту, который Сбербанк в июле 2016 г. выдал ООО «МПК „Велес“ на пополнение оборотных средств. Согласно данным, размещенным в базе данных ФНС , г-н Люлин является учредителем и генеральным директором МПК „Велес“ (занимается торговлей мясом и мясными продуктами).

С декабря 2017 года компания перестала исполнять кредитные обязательства. На сегодня просроченная задолженность ООО „МПК „Велес“ по обязательствам составляет около 10 миллионов рублей. В феврале 2018 года банк предпринял меры по взысканию задолженности, одной из которых стало обращение в Арбитражный суд с требованием признать обоих поручителей несостоятельными, — отметили в пресс-службе банка.

Примечательно, что в конце февраля ООО „МПК „Велес“ обратилось в арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании компании несостоятельной. Указано, что на момент подачи заявления общая сумма требований кредиторов составляла 13,4 млн руб., в том числе 10,5 млн руб. — задолженность по кредиту Сбербанка. Суд признал компанию банкротом и постановил ввести процедуру наблюдения.