ЧМ-2018 прибавил Волгоградской области 6% ВРП

Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал исследование о влиянии Чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы страны и регионов, в которых будут проводиться игры турнира. По информации «ФедералПресс», отчет подготовила консалтинговая компания McKinsey.

Волгоградская область получила дополнительный объем валового регионального продукта в размере 6% (базовый уровень учитывался ВРП за 2015 год).

Общий объем средств, которые принес мундиаль региону за 2013-2018 годы, оценивается в 45 млрд рублей. Прямые инвестиции в инфраструктуру составили 35 млрд рублей. Построен новый стадион «Волгоград Арена», реконструированы 4 тренировочные площадки, увеличена пропускная способность волгоградского международного аэропорта «Волгоград» (Гумрак). За время подготовки к ЧМ-2018 в регионе построено и реконструировано 42 км новых дорог и транспортных развязок.

За указанное время доход от сферы туризма составил около 5 млрд рублей. Еще 5 млрд составили операционные расходы на подготовку мероприятий.