ЧМ-2018 прибавил Волгоградской области 6% ВРП 

Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал исследование о влиянии Чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы страны и регионов, в которых будут проводиться игры турнира. По информации «ФедералПресс», отчет подготовила консалтинговая компания McKinsey.
Волгоградская область получила дополнительный объем валового регионального продукта в размере 6% (базовый уровень учитывался ВРП за 2015 год).
Общий объем средств, которые принес мундиаль региону за 2013-2018 годы, оценивается в 45 млрд рублей. Прямые инвестиции в инфраструктуру составили 35 млрд рублей. Построен новый стадион «Волгоград Арена», реконструированы 4 тренировочные площадки, увеличена пропускная способность волгоградского международного аэропорта «Волгоград» (Гумрак). За время подготовки к ЧМ-2018 в регионе построено и реконструировано 42 км новых дорог и транспортных развязок.
За указанное время доход от сферы туризма составил около 5 млрд рублей. Еще 5 млрд составили операционные расходы на подготовку мероприятий.
В отчете также отмечено, в в Волгограде ведется реконструкция Центральной набережной Волгограда, обновлен автопарк наземного пассажирского транспорта, реконструирована одна больница и реконструируется мусоросортировочный комплекс. По данным исследования, в связи с чемпионатом мира в регионе области созданы и поддержаны порядка 14 тыс. рабочих мест, а предприятия малого и среднего бизнеса получили дополнительную выручку в размере 45 млрд рублей. Интересно, что среди регионов-хозяев результат по отношению к ВРП у Волгограда один из лучших. Те же 6% прибавил чемпионат Нижегородской и Самарской областям. Больше только Мордовия и Калининградская области — 18 и 17% соответственно. Для сравнения — у Краснодарского края и Свердловской области прирост всего 2%, хотя в абсолютных величинах вклад примерно одинаков. Так Кубани мундиаль прибавил 44 млрд