Объем промпроизводства в Москве в I квартале 2018 года вырос на 20,3%

Объем промышленного производства в Москве по полному кругу предприятий по итогам января-марта 2018 года увеличился на 20,3% по сравнению с прошлогодним периодом, при этом в марте 2018 года относительно февраля рост составил 2,8%, а относительно марта 2017 года — 19,7%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Индекс производства по видам деятельности «обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составил 120,3%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 120,9%», — говорится в документе.

В сегменте обрабатывающих производств показатель за три месяца 2018 года вырос на 24,6%, а за март 2018 года в годовом выражении увеличился на 20,8%, а в месячном — на 3,5%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха по итогам января-марта 2018 года зафиксировано повышение объемов производства на 7,6%, в марте 2018 года отмечен рост производства на 23,3% по сравнению с мартом 2017 года и на 1,7% по сравнению с февралем 2018 года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в первом квартале 2018 года снижение объемов производства составило 6,3%, в марте 2018 года в годовом выражении отмечено снижение производства на 1,2%, в месячном — на 5,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности в действующих ценах в январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом 2017 года в сегменте «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 40%, до 452,7 миллиарда рублей, в сегменте «Обрабатывающие производства» вырос на 12,8%, до 1,15 триллиона рублей.

В сегменте «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 8,9%, до 221,1 миллиарда рублей, а в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 2,8%, до 27,2 миллиарда рублей.