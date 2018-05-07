Ещё
Объем промпроизводства в Москве в I квартале 2018 года вырос на 20,3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем промпроизводства в Москве в I квартале 2018 года вырос на 20,3% 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Объем промышленного производства в Москве по полному кругу предприятий по итогам января-марта 2018 года увеличился на 20,3% по сравнению с прошлогодним периодом, при этом в марте 2018 года относительно февраля рост составил 2,8%, а относительно марта 2017 года — 19,7%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.
«Индекс производства по видам деятельности «обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составил 120,3%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 120,9%», — говорится в документе.
В сегменте обрабатывающих производств показатель за три месяца 2018 года вырос на 24,6%, а за март 2018 года в годовом выражении увеличился на 20,8%, а в месячном — на 3,5%.
В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха по итогам января-марта 2018 года зафиксировано повышение объемов производства на 7,6%, в марте 2018 года отмечен рост производства на 23,3% по сравнению с мартом 2017 года и на 1,7% по сравнению с февралем 2018 года.
В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в первом квартале 2018 года снижение объемов производства составило 6,3%, в марте 2018 года в годовом выражении отмечено снижение производства на 1,2%, в месячном — на 5,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности в действующих ценах в январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом 2017 года в сегменте «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 40%, до 452,7 миллиарда рублей, в сегменте «Обрабатывающие производства» вырос на 12,8%, до 1,15 триллиона рублей.
В сегменте «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 8,9%, до 221,1 миллиарда рублей, а в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 2,8%, до 27,2 миллиарда рублей.
РИАМО: последние новости
Суд Подмосковья признал бывшего совладельца банка «Траст» банкротом «Почта России» планирует купить склад вблизи «Внукова» Финская компания Huhtamaki планирует расширить производство в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера968
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели375
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн128
Гости инаугурации и новый лимузин Путина809
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение