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АСВ: вкладчики банка «Новый Кредитный Союз» получат 175,8 млн рублей, банка «Эльбин» — 76,9 млн
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АСВ: вкладчики банка «Новый Кредитный Союз» получат 175,8 млн рублей, банка «Эльбин» — 76,9 млн 

Банки.ру 38 минут назад
Агентство по страхованию вкладов с 8 мая начинает расчеты с вкладчиками московского банка «Новый Кредитный Союз» и махачкалинского банка «Эльбин», лицензии у которых были отозваны 26 апреля текущего года. Сообщения с деталями выплат опубликовал департамент общественных связей АСВ.
Согласно полученному агентством реестру обязательств АКБ «Новый Кредитный Союз», за выплатой страхового возмещения на сумму около 175,8 млн рублей могут обратиться порядка 400 вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Москве — примерно на 154 млн рублей (за страховкой могут обратиться порядка 330 вкладчиков).
Вкладчикам банка «Эльбин» причитается около 76,9 млн рублей страховых выплат, на эту сумму могут претендовать в общей сложности порядка 1,5 тыс. человек. В том числе примерно 200 вкладчикам, имеющим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, может быть выплачено 19,7 млн рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в трех субъектах РФ. В частности, в Дагестане за компенсациями на сумму около 72,3 млн рублей могут обратиться порядка 1,4 тыс. вкладчиков.
В период до 7 мая 2019 года прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам осуществляются через банки-агенты. Для банка «Новый Кредитный Союз» это Россельхозбанк (см. перечень его подразделений, через которые можно получить выплаты), для банка «Эльбин» — Сбербанк (см. список доступных отделений).
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.
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