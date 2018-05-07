Джефф Безос и его 131 миллиард: самый богатый человек мира не знает, как потратить свои деньги 

Глава и основатель Amazon Джефф Безос, который с ноября 2017 года считается самым богатым человеком планеты, признался, что ему гораздо сложнее придумать, как потратить свои миллиарды, чем как их заработать.
Источник: Business Insider
Издание Business Insider посчитало, учитывая средний уровень доходов в США и состояние главы Amazon, что, когда среднестатистический американец тратит доллар, эта трата равна расходам Безоса в 88 тысяч долларов. В приведенной ниже таблице можно увидеть, во сколько обошлись бы 12 крупных трат для среднестатистического американца и для 54-летнего владельца компании Amazon.
Общее состояние Джеффа Безоса в настоящий момент равно 131 миллиарду долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. В течение последнего года на фоне роста котировок акций состояние владельца компании Amazon стремительно увеличилось. Безос, которого агентство Bloomberg в январе этого года признало самым богатым человеком в истории, вполне может стать первым долларовым триллионером в истории. Если темпы капитализации Amazon сохранятся, то это произойдет всего через 4 года.