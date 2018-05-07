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Военнослужащие ЦВО получат в этом году жилищные субсидии на сумму более 7,5 млрд рублей
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Военнослужащие ЦВО получат в этом году жилищные субсидии на сумму более 7,5 млрд рублей 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам руководителя «Центррегионжилье», рекордная сумма жилищной субсидии, уже выданной в ЦВО, составляет 18 млн рублей.
Военнослужащие Центрального военного округа получат в этом году жилищные субсидии на общую сумму более 7,5 млрд рублей.
«В этом году военному округу для обеспечения жильем военнослужащих выделено пока 7 млрд 570 млн рублей, данную сумму нужно освоить до 1 октября 2018 года. На данный момент за прошедший период текущего года уже обеспечено субсидиями и жилыми помещениями 513 военнослужащих, сумма выплат составила более 2, 9 млрд рублей, более 1,7 тысяч семей получили служебные жилые помещения, а еще почти 2,5 тысячи военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы», –— рассказал руководитель ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко. –— Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было обеспечено жилищными субсидиями и квартирами 459 военнослужащих на сумму 2, 4 млрд рублей».
В честь 100-летия Уральского и Приволжского военных округов жилищные субсидии на общую сумму почти 40 млн рублей получили 6 многодетных семей военнослужащих.
По словам руководителя «Центррегионжилье», рекордная сумма жилищной субсидии, выданной в ЦВО, составляет 18 млн рублей.
«Данную сумму получил майор 14 армии ВВС и ПВО. А вот рекорд Вооруженных Сил Российской Федерации — 19,5 млн рублей, он принадлежит мичману Тихоокеанского Флота», –— уточнил он.
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