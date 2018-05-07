Военнослужащие ЦВО получат в этом году жилищные субсидии на сумму более 7,5 млрд рублей

По словам руководителя «Центррегионжилье», рекордная сумма жилищной субсидии, уже выданной в ЦВО, составляет 18 млн рублей.

Военнослужащие Центрального военного округа получат в этом году жилищные субсидии на общую сумму более 7,5 млрд рублей.

«В этом году военному округу для обеспечения жильем военнослужащих выделено пока 7 млрд 570 млн рублей, данную сумму нужно освоить до 1 октября 2018 года. На данный момент за прошедший период текущего года уже обеспечено субсидиями и жилыми помещениями 513 военнослужащих, сумма выплат составила более 2, 9 млрд рублей, более 1,7 тысяч семей получили служебные жилые помещения, а еще почти 2,5 тысячи военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы», –— рассказал руководитель ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко . –— Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было обеспечено жилищными субсидиями и квартирами 459 военнослужащих на сумму 2, 4 млрд рублей».

В честь 100-летия Уральского и Приволжского военных округов жилищные субсидии на общую сумму почти 40 млн рублей получили 6 многодетных семей военнослужащих.

По словам руководителя «Центррегионжилье», рекордная сумма жилищной субсидии, выданной в ЦВО, составляет 18 млн рублей.