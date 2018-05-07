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Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти на 10,6%
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Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти на 10,6% 

Прайм 1 час назад
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в первом квартале 2018 года увеличили переработку нефти на 10,6%, сообщил в понедельник государственный концерн «Белнефтехим».
Итоги финансово-хозяйственной деятельности «Белнефтехима» за январь-март подведены на заседании с участием председателя концерна Игоря Ляшенко. Как заявлял в начале апрелся его заместитель Владимир Сизов, белорусские НПЗ, которые сейчас перерабатывают только российсскую нефть, в текущем году планируют переработать 18 миллионов тонн нефти.
"Добыто 413 тысяч тонн нефти, что составляет 100,7% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 4,448 миллиона тонн, или 110,6%", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Экспорт товаров вырос на 46% к январю-марту 2017 года, в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%. Привлечение прямых иностранных инвестиций по курируемым видам деятельности составит, по оценке, около 31,3 миллионов долларов.
В сообщении также отмечается, что НПЗ республики ведут реализацию крупных инвестиционных проектов. Организациями концерна освоено 357 миллионов белорусских рублей инвестиций (130,9%) в основной капитал, что составляет около 178 миллионов долларов.
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