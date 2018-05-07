Коммерсант предстанет перед судом в Коми за долги перед банками на 150 млн рублей

Коми перед судом предстанет коммерсант, причинивший нескольким банкам ущерб на сумму 150 млн рублей. Об этом сообщают в понедельник в Генпрокуратуре РФ.

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ухты . Органом предварительного расследования фигурант обвиняется по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По данным следствия, мужчина владел сетью магазинов по продаже бытовой техники. У него имелись кредиты для развития торговли и кредитные линии в трех банках на общую сумму свыше 160 млн рублей, открытые под его личное поручительство, а также залог находившегося в обороте товара. В конце 2014 года коммерсант прекратил выплаты по кредитам, продолжая при этом пользоваться кредитными линиями. С заявлениями о реструктуризации задолженности он в банки не обращался, а вместо этого в течение недели реализовал свое движимое и недвижимое имущество на сумму свыше 71 млн рублей путем его безвозмездного отчуждения родственникам, а также дал своим подчиненным указание в кратчайшие сроки распродать имевшийся в магазинах товар на сумму свыше 144 млн рублей. Полученные денежные средства предприниматель на погашение кредитов не направил. Общий долг перед тремя банками превысил 150 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант не признал. Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.