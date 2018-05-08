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Американцы признали, что погорячились с «Русалом»
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Американцы признали, что погорячились с «Русалом» 

Ридус 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Страшная догадка, что санкциями против «Русала» США сами себе выстрелили в ногу, начинает доходить до все большего числа американских бизнесменов.
Новые санкции США против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Главными пострадавшими в результате антироссийских санкций он назвал автомобильную промышленность и авиастроение — основных потребителей алюминия.
«Русал» был вторым (после канадских компаний) поставщиком алюминия в США.

Темные силы редкоземелья

Санкции Минфина США поэтому ударили по самим же американским предпринимателям намного сильнее, чем по российской компании, согласен президент Евразийского союза промышленников и предпринимателей Леонид Гераськин.
«Вообще, складывается ощущение, что какие-то силы в американском истеблишменте целенаправленно подставляют президента Трампа, чтобы против него в среде американского бизнеса вскипела ярость благородная. Сейчас им недовольна половина делового сообщества. После неуклюжих санкций в отношении Дерипаски, когда цены на алюминий взлетели втридорога за несколько часов, к недовольным присоединилась и вторая половина. То есть до импичмента теперь рукой подать», — сказал он ранее «Ридусу».
Согласно статистике Федеральной таможенной службы РФ, продукция металлургической промышленности составляет вторую строку в российском экспорте — после нефти.
Помимо алюминия, США закупают в России редкоземельные минералы и другие уникальные материалы.
«Так что американцы в очередной раз вляпались, создав сами себе большие проблемы», — заключает Гераськин.
Уже 23 апреля Минфин США заявил о возможности снятия наложенных на «Русал» ограничений, если Дерипаска добровольно откажется от контроля над компанией.

Алюминиевые огурцы на трансатлантическом поле

Уже и сам Дональд Трамп, похоже, начинает понимать, что его подставили. В конце апреля президент США дал понять, что Вашингтон может снять санкции с Дерипаски, если тот будет лишен контроля над «Русалом» или добровольно откажется от него.
Разумеется, Трамп готов пойти на попятную не из-за вспыхнувшей любви к российским рабочим, которых он лишает средств к существованию. Его куда больше (и это естественно) волнует судьба рабочих американских.
Ведь в результате паники на трансатлантическом алюминиевом рынке, последовавшей за объявлением санкций, цены на металл взлетели до такого уровня, что это стало ударом для американских и европейских потребителей алюминия — о которых и упомянул Алексис Родзянко.
«Трамп испугался также реакции европейских партнеров, для которых удушение «Русала» грозит удушением их собственных экономик. Меркель и Макрон уже были на грани того, чтобы официально заявить, что их страны присоединяться к американским санкциям не будут, и это внесло бы глубокий раскол в евроатлантическое единство», — объяснил «Ридусу» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Если Олег Дерипаска снизит свою долю в компании En+ хотя бы до 49%, то формально контроль бизнесмена над «Русалом» будет утрачен, и оснований для введения санкций у Минфина США не останется.
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