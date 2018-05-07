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Deutsche Bank поучаствует в создании платежной системы для покупки авиабилетов
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Deutsche Bank поучаствует в создании платежной системы для покупки авиабилетов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Deutsche Bank представят новую электронную платежную систему для покупки билетов на самолеты онлайн. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что запуск системы запланирован на конец 2018 г. Предполагается, что немецкий авиационный рынок станет первым для новой системы платежей, говорится в совместном заявлении.
«Мы разрабатываем платежное решение для всей отрасли, которое станет альтернативой кредитным картам», — пояснил представитель IATA Хавьер Орехас.
Согласно оценке IATA, размер комиссионных, которые взимают компании вроде Visa и Mastercard за обработку онлайн-платежей за покупку билетов, достигает $8 млрд в год. Обычно компании берут комиссию в размере 1-3%. Ассоциация воздушного транспорта, в свою очередь, предлагает ввести фиксированную комиссию в несколько центов за операцию.
Комиссия, как правило, включается в цену билета, и покупатели ее не видят. Однако с новой системой авиаперевозчики, возможно, захотят поделиться сэкономленными средствами с покупателями, предложив им скидки на билеты или дополнительные мили.
Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa поддержала инициативу, которая, по ее мнению, способствуют конкуренции и модернизации сектора. «Мы уверены, что конкуренция в платежных системах является основным фактором, позволяющим снизить стоимость и одновременно улучшить качество обслуживания клиентов», — приводит издание сообщение Lufthansa.
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