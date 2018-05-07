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Стоит сохранять «длинные» позиции по ГМК «Норникель», — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»
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Стоит сохранять «длинные» позиции по ГМК «Норникель», — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Во второй половине понедельника российские фондовые индексы показывали положительную динамику, но отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 0,45% до 2299,9 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1151,65 пункта.
Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро после коррекционного роста в конце прошлой недели. Давление на рубль оказали новости о планах Минфина увеличить покупки валюты. Доллар поднимался выше отметки 63 руб, а евро — выше 75 руб.
В лидерах роста к середине дня пребывали акции "ИнтерРАО" (+2,13%) и акции ГМК «Норильский никель» (+1,74%). В лидерах падения были бумаги "Новатэка" (-0,94%), а также акции "Акрона" (-1,12%).
Акции ГМК «Норильский никель» пытаются закрепиться выше 11 000 рублей и удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (10 560 рублей). Объемы торгов при этом, однако, небольшие. При сохранении благоприятного внешнего фона стоит удерживать «длинные» позиции по бумагам с расчетом на их рост в район 11 400 рублей. Спот-сигнал стоит установить в районе 10 800 рублей.
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