Сквозь железный занавес: где банкам и компаниям найти деньги в условиях санкций

Глобальная экономика, в которую уже десятилетия интегрирована экономика России , оказывает существенное влияние на финансовую систему страны и различные сектора промышленности. К сожалению, принципы глобализации имеют не только положительный эффект в виде сближения экономических, финансовых систем и рынков разных стран и их взаимной интеграции, но и несут в себе серьезные вызовы.

Из-за усиления санкционного давления в отношении России со стороны США и крупных европейских государств существует серьезный риск замедления многих секторов российской экономики и, в частности, финансовой и банковской системы. Между тем, банки являются кровеносной системой всей экономики и ее локомотивом, обеспечивая промышленность средствами для дальнейшего расширения, модернизации и развития бизнеса, а также реализации значимых для страны инфраструктурных проектов.

Нет ничего удивительного в том, что основной удар наши западные партнеры нанесли именно по финансовому и банковскому сектору, осложнив тем самым жизнь не только самим банкам, но и компаниям производственного сектора, ограничив их возможности в фондировании на международных рынках капитала. В частности, рынок евробондов российских эмитентов за последние 2-3 года сократился в разы по сравнению с досанкционным уровнем, а стоимость заимствования на долговых рынках для компаний из России стала выше. Ведущие западные инвесторы перестали вкладывать свои средства в бонды российских эмитентов — в последние годы мы могли видеть лишь единичные крупные сделки. Кроме того, количество клубных и синдицированных сделок с участием международных банковских групп в целях кредитования российских предприятий также практически сошло на нет.

Опора на себя

Сейчас у России осталась только возможность использования внутренних источников фондирования — средств, привлеченных на локальном долговом рынке, денег корпораций на банковских счетах, вкладов физлиц и выживших представителей малого бизнеса. По оценкам экспертов рейтингового агентства S&P, динамика развития банковского сектора России остается крайне слабой по сравнению с кредитно-финансовыми системами растущих экономик.

Основной проблемой аналитики S&P считают ограниченный доступ к рынкам капиталов в связи с экономическими санкциями. По их оценкам, западные санкции затрагивают более 50% активов российского банковского сектора, который в последнее время и так функционирует в условиях неопределенности.

В свою очередь, фондирование на азиатских рынках не смогло стать альтернативным источником финансирования для российских банков и предприятий, как это оптимистично ожидалось в 2014-2015 годах. На это повлияли как необходимость выстраивания «с нуля» партнерских отношений с банками Азиатско-Тихоокеанского региона, так и инертность восточных инвесторов.

Если западные инвестиции в большинстве случаев носили частный характер, и участники рынка могли достаточно быстро мобилизовать требуемые ресурсы для вливания их в экономику России, то у основного азиатского инвестора — Китая — финансовые ресурсы сконцентрированы в государственных банках и фондах, что значительно увеличит время прохождения инвестиционных решений.

Кроме этого, быстрорастущая экономика Китая требует все больше и больше вливаний для решения собственных задач, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных инвестиций в российские долговые инструменты банков и предприятий. Скорее всего, в случае с Китаем можно рассчитывать на крупные совместные инфраструктурные проекты, в реализации которых будут заинтересованы сами китайские партнеры.

У стран Ближнего Востока также есть свои нюансы — начиная от недостаточно высокого уровня межгосударственных и межкорпоративных отношений и заканчивая спецификой исламских финансов, поэтому и здесь вряд ли можно рассчитывать на альтернативу западным рынкам.

Силы на исходе

Сегодня банковский сектор России практически достиг предела своих возможностей по кредитованию крупнейших российских предприятий. Весьма вероятен сценарий, что банки будут просто не в состоянии финансировать потребности корпоративного сектора и предприятия начнут искать другие источники фондирования. Например, за счет своих же средств, размещенных на депозитах, что, в свою очередь, негативно скажется на банковской системе с точки зрения ее ликвидности и рентабельности.

Таким образом, получается замкнутый круг, когда производственный сектор не может обойтись без банковского финансирования, а банковская система может быть лишена возможности кредитовать бизнес в связи с лимитированным фондированием своих активных операций. Есть вероятность, что в среднесрочной перспективе дефицит ликвидности и отсутствие внешнего финансирования в банковском секторе могут не только затормозить и без того слабый экономический рост, но и привести к стагнации экономики, банкротствам и замораживанию важных государственных программ и проектов.

В качестве одной из возможных мер по организации финансирования крупных и значимых проектов банки могут активнее реализовывать механизм использования клубных и синдицированных сделок, где ранее доминировали крупные российские игроки или дочерние структуры ведущих международных банковских групп. Такой механизм позволил бы принимать участие в синдикатах средним по размеру коммерческим банкам в разных регионах страны. Возможна и организация финансирования банков со стороны ЦБ под залог синдицированных кредитов. В этом случае весьма полезным активом может оказаться наличие кредитного рейтинга самой синдицированной сделки.

Банковские меры

В целом, к числу базовых мер по частичной нейтрализации негативного эффекта от экономических санкций в отношении российских банков можно отнести следующее:

усиление роли ЦБ и его требований к достаточности капитала и резервированию средств банков на счетах регулятора;

дальнейшая консолидация банковской системы, в результате которой недобросовестные банки будут выведены за периметр банковского сообщества;

продолжение политики внедрения и использования как в банках, так и корпорациях стресс-тестирования с подробной разработкой сценарного анализа в зависимости от реализации тех или иных макроэкономических тенденций;

повышение роли российских кредитно-рейтинговых агентств для независимой оценки кредитного качества эмитента и его эмиссионных долговых инструментов;

АТЭС. поиск дополнительных источников фондирования как для банков, так и производственных предприятий за пределами страны, в том числе расширение партнерских отношений как на межгосударственном, так и корпоративном уровне с финансовыми институтами стран БРИКС

Следует отметить, что за последние годы отсутствие доступа на внешние финансовые рынки, в том числе и для рефинансирования существующего долга, значительно увеличили зависимость банковского сектора России от государства. Таким образом, в среднесрочной перспективе огосударствление банковского сектора в стране может быть продолжено.