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«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ с 30 апреля по 4 мая выросли
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«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ с 30 апреля по 4 мая выросли 

Прайм 1 час назад
Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели c 30 апреля по 4 мая, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин «Регуляр-92», который подорожал на 1,501 тысячи рублей — до 49,07 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».
Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин «Нормаль-80» — 41,8 тысячи рублей за тонну (рост на 720 рублей), на «Премиум-95 » — 49,55 тысячи рублей за тонну (рост на 1,058 тысячи рублей), на летнее дизтопливо — 47,692 тысячи рублей за тонну (рост на 1,751 тысячи рублей).
На мелкооптовом рынке цена на «Нормаль-80» выросла на 1,421 тысячи рублей — до 48,117 тысячи рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 1,141 тысячи рублей, до 50,515 тысячи рублей за тонну, на «Премиум-95» — на 915 рублей, до 51,867 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость «Нормаль-80» повысилась на 16 копеек и составила 36,48 рубля за литр, на «Регуляр-92» — на 22 копейки, до 38,97 рубля за литр, на «Премиум-95» — на 22 копейки, до 41,8 рубля за литр.
Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 710 рублей — до 49,348 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 1,389 тысячи рублей — до 47,715 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 23 копейки и составила 41,83 рубля за литр.
Оптовая цена авиакеросина повысилась на 793 рубля — до 42,65 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 402 рубля— до 43,083 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах упала на 111 рублей — до 52,328 тысячи рублей за тонну.
Оптовая цена топочного мазута повысилась на 479 рублей и составила 15,19 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 525 рублей — до 15,155 тысячи рублей за тонну.
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