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Телеведущий воспользовался служебным положением и заработал миллионы
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Телеведущий воспользовался служебным положением и заработал миллионы 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Комитет по контролю над ценными бумагами Китая оштрафовал популярного телеведущего Ляо Инцяна на 86,2 миллиона юаней (больше 850 миллионов рублей по текущему курсу) за манипуляции на фондовом рынке, сообщает Wuhan.
Сообщается, что с марта по ноябрь 2015-го года ведущий программы о фондовых биржах давал подписчикам в китайской социальной сети Weibo рекомендации по покупке выгодных ему акций. Когда цена на акции поднималась, он выставлял свои активы на продажу и таким образом зарабатывал.
В ходе проверки выяснилось, что Инцян использовал 13 биржевых аккаунтов для купли-продажи акций. За указанный срок ведущий заработал на биржевых манипуляциях 43,1 миллиона юаней (больше 420 миллионов рублей). Незаконный доход изымут, ожидает ли его дополнительное наказание, пока неизвестно.
В 2016 году британская школьница разбогатела на собственном сайте, который помогает китайцам выбирать детям английские имена. Она заплатила за использование сайта 60 пенсов (около 50 рублей) и за короткий срок заработала 48 тысяч фунтов стерлингов (больше четырех миллионов рублей).
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