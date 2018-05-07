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Волгоградские предприятия произвели продукции на 200 млрд рублей
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Волгоградские предприятия произвели продукции на 200 млрд рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Предприятия Волгоградской области с января по март 2018 года произвели продукции на сумму более 200 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,4 миллиарда рублей. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, более 81% от общего объема приходится на долю обрабатывающих производств, что составляет 165,1 миллиарда рублей.
Наибольшая динамика наблюдается в металлургическом производстве — плюс 18,8%. Увеличилось на 12,3% производство кокса и нефтепродуктов. Химики нарастили производство на 9,4%. На 4,2% увеличился выпуск транспортных средств. Рост объема промышленного производства по итогам первого квартала 2018 года наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых — плюс 9,2% или 0,9 миллиарда рублей; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 5,7% или на 0,6 миллиарда рублей; в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 5,1% или на 7,2 миллиарда рублей. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области за первые три месяца составили 8,1 миллиарда рублей (с учетом налога на прибыль от КГН, акцизов на нефтепродукты). Прирост по налогу на доходы физических лиц превысил 257 миллионов рублей. Специалисты комитета объясняют это увеличением заработной платы на предприятиях.
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