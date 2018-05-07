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Валютные резервы Китая сократились в апреле
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Валютные резервы Китая сократились в апреле 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — В конце апреля 2018 года валютные резервы
Китая составили 3,1249 трлн долларов США, сократившись по сравнению
с концом марта. Об этом сообщил в понедельник Народный банк Китая.
-0-
ИА Синьхуа: последние новости
Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упал до 67,70 доллара за баррель Чистая прибыль Китайской железнодорожной корпорации выросла в 2017 году на 69 процентов Россияне стали чаще брать кредиты
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