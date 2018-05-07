Валютные резервы Китая сократились в апреле

Пекин, 7 мая / Синьхуа / — В конце апреля 2018 года валютные резервы

Китая составили 3,1249 трлн долларов США, сократившись по сравнению

с концом марта. Об этом сообщил в понедельник Народный банк Китая.

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