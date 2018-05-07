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Глава «Газпрома» не исключил возможность строительства «Северного потока — 3»
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Глава «Газпрома» не исключил возможность строительства «Северного потока — 3» 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты сообщили, что спрос на российский газ в Европе растет в силу снижения собственной добычи.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3».
По его словам, российская компания готова продолжить реализацию масштабных проектов, если будет расти спрос на газ среди европейских стран.
Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что вероятность запуска «Северного потока-3» довольно велика.
— Думаю, в перспективе ближайших десяти лет этот проект перейдет от идеи на уровень обсуждения технических вопросов, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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