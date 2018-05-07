Глава «Газпрома» не исключил возможность строительства «Северного потока — 3»

Эксперты сообщили, что спрос на российский газ в Европе растет в силу снижения собственной добычи.

По его словам, российская компания готова продолжить реализацию масштабных проектов, если будет расти спрос на газ среди европейских стран.