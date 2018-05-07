Компания ВТБ Страхование жизни запустила программу «Барьерный рост»

Одновременно этот инструмент инвестирования обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.

Договор по программе можно заключить в рублях либо в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой. Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка России , а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ.