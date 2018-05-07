Alpha Bank показал лучшие результаты стресс-тестов среди четырех крупнейших банков Греции

Греческий Alpha Bank показал лучшие среди четырех крупнейших банков страны результаты стресс-тестов, которые провели Европейский центральный банк и Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism). Остальные банки — NBG, Piraeus Bank и Eurobank — также успешно прошли стресс-тесты по всем экономическим сценариям.

Базовый сценарий ЕЦБ, использованный в стресс-тестах, предусматривает, что греческая экономика ежегодно растет на 2,4—2,5% в течение трех лет. Неблагоприятный сценарий предполагает, что экономика сокращается на 1,3% в 2018 году и на 2,1% в 2019-м и возвращается к незначительному росту в 0,2% в 2020 году.

По результатам стресс-тестов среднее истощение капитала по неблагоприятному сценарию составило 9 процентных пунктов, что эквивалентно 15,5 млрд евро. Греческая банковская система в настоящее время не нуждается в новой рекапитализации; у банков не было обнаружено дефицита капитала.

Alpha Bank показал лучшие результаты, так как его коэффициент достаточности базового капитала (Common Equity Tier 1, CET1) в рамках неблагоприятного сценария снижается на наименьшую величину — 8,56 п. п., до 9,69%. У Eurobank истощение капитала по этому сценарию составляет 8,68 п. п., новый коэффициент достаточности CET1 — 6,75%, у NBG — 9,56 п. п. и 6,92% соответственно, у Piraeus Bank — 8,95 п. п. и 5,9%, сообщает ЕЦБ в своем отчете.

Несмотря на положительные результаты, греческим банкам необходимо добиться сокращения объема неработающих кредитов, который превышает 90 млрд евро, как минимум на 30%. В последние месяцы греческие банки начали продавать «плохие» кредиты, чтобы расчистить свои балансы.

Eurobank согласился продать 1,5 млрд необеспеченных потребительских кредитов шведскому Intrum в прошлом году, в то время как NBG, Piraeus и Alpha планируют продать в общей сложности более 11 млрд неработающих кредитов в этом году.