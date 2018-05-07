Каковы риски дальнейшего ослабления рубля?

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Российский рубль перестал реагировать на нефтяные котировки и на изменение внешней конъюнктуры. Каковы риски дальнейшего ослабления национальной валюты? После введения санкций в отношении ряда компаний в начале апреля рубль выглядит довольно слабо, хотя в отдельные дни ему удается укрепиться. Тем не менее даже сегодня, когда цены на нефть обновили многолетние максимумы, курс российской валюты находится под давлением и незначительно снижается к евро и доллару.

Также отметим, что все это происходит на в целом благоприятном внешнем фоне: западные рынки растут. В чем же проблема и что мешает рублю отыграть потери?Во-первых, угроза санкций никуда не ушла. Несмотря на различные заявления американских властей, даже в ситуации с «РусАлом» до сих пор ничего не ясно. Сначала было сказано, что санкции могут отменить, если уйдет Дерипаска, затем, что его уход вовсе не гарантирует послаблений. Ясно одно: американцы затеяли передел рынков и останавливаться не собираются. Вполне возможно, те заявления были сделаны лишь с целью успокоить рынок алюминия, поскольку там наблюдался взрывной рост стоимости металла, что могло навредить бизнесу из самых разных отраслей. Итак, страновые риски сохраняются, а следовательно, желающих вкладываться в российские активы все меньше, поэтому рубль не получает поддержки.

Но это только часть проблемы. Об этом мало кто говорит, но почти все развивающиеся рынки сейчас находятся под серьезным давлением. «Вести. Экономики» уже писали, что, по мнению некоторых экспертов, развивающиеся рынки стоят на пороге сильнейшего кризиса, сравнимого с тем, что был в 1997 г. Чего стоит только Аргентина, где из-за падения курса песо ЦБ вынужден был повысить ставку до 40%. В Турции власти также безуспешно пытаются остановить падение лиры, которая уже неоднократно обновила минимумы. Российский рынок и российская валюта не могут выделяться на этом фоне в лучшую сторону по ряду причин. Прежде всего, как уже было сказано выше, у нас полно своих проблем, во-вторых, фонды работают по секторам, и если продают сейчас все развивающиеся рынки, то исключений быть не может. Безусловно, свою роль сыграли действия ФРС. Американский ЦБ агрессивно повышал ставки, что привело к резкому росту доходностей по трежерис, а это в свою очередь сделало вложения в развивающиеся рынки менее привлекательными. В завершение стоит сказать, что на срочном рынке Московской биржи в пятницу юридические лица, которые являются более крупными спекулянтами, открыли очень большой объем позиций против рубля. Таким образом, количество длинных и коротких позиций во фьючерсах на пару доллар/рубль практически сравнялось, и произошло это впервые за последние пару лет. Иными словами, достаточно длительное время спекулянты ставили на рубль, но теперь игра закончилась, конечно, если эта тенденция окажется устойчивой. Минфин 10 мая — 6 июня купит валюту на 322 млрд руб.

Минфин с 10 мая по 6 июня купит на внутреннем рынке валюту на 322,8 млрд руб. Ежедневный объем покупки составит 16,1 млрд руб Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит в мае 320,6 млрд руб., отмечает Минфин. Отклонение показателя полученных нефтегазовых доходов от базового месячного показателя таких доходов составило плюс 2,2 млрд руб. Таким образом, объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, составит 322,8 млрд руб.