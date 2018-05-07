Доллар торгуется на максимумах с декабря на надеждах ужесточения монетарной политики в США

Курс доллара к мировым валютам уверенно растет — индекс доллара достиг максимальной отметки с конца декабря на надеждах активного роста процентной ставки в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1922 доллара с 1,1961 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 109,28 иены за доллар со 109,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 92,82 пункта, что является максимальным уровнем с 28 декабря прошлого года.

Трейдеры надеются на дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом, как сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт (Esther Reichelt), особую роль играет разница в процентной ставке США и других крупных мировых экономик. «Дифференциация процентных ставок явно указывает на дальнейшее укрепление доллара», — прокомментировала Райхельт, отметив, что ЕЦБ и Банк Англии теперь не так склонны к повышению ставок, как прежде.

ФРС 2 мая ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки. При этом ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка Банка Англии — на уровне 0,5% годовых.

Кроме того, инвесторы следят за событиями вокруг иранской ядерной сделки. По мнению опрошенных агентством аналитиков, усиление дипломатического противостояния может подавить рисковые настроения на рынке, что потенциально приведет к ослаблению доллара.