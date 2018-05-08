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9 мая доллар и евро вырастут в цене
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9 мая доллар и евро вырастут в цене 

Свободная пресса 51 минуту назад
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 9 мая. И доллар, и евро во вторник после нескольких дней падения в цене вырастут.
По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 63,0066 рубля, что на 29 копеек больше курса доллара, который был заявлен на вторник, 8 мая.
В свою очередь, подорожает и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,0409 рубля, рост по сравнению со вторником составит 23 копейки.
Новости курса валют: Рубль растет на торгах утром 8 мая  Новости экономики: Опубликованы новые «майские» указы Путина
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