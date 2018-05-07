Валютные резервы КНР снизились до минимума с ноября

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая в апреле сократились сильнее, чем ожидалось, и достигли пятимесячного минимума. Это произошло на фоне укрепления доллара и растущих признаков того, что китайские регуляторы меньше беспокоятся о бегстве капитала, сообщает Reuters

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

Резервы в прошлом месяце сократились на $17,97 млрд до $3,125 трлн, достигнув минимума с ноября 2017 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В марте валютные резервы страны увеличились на $8,34 млрд

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в апреле на $10 млрд до $3,133 трлн.

Падение недолларовых валют по отношению к доллару США и коррекция цен на активы привели к небольшому падению резервов в апреле, заявило Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE).

Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к другим основным валютам, в прошлом месяце вырос на 2%.

Как сообщали «Вести. Экономика», Китай с конца 2016 года ужесточил правила перемещения капитала за пределы страны, поскольку власти стремились поддержать курс юаня и остановить сокращение валютных резервов.

В 2017 году валютные резервы Китая увеличились впервые с 2014 года. Юань в прошлом году укрепился на 6,8% по отношению к доллару после трех лет снижения.

В апреле юань потерял около 1% в паре с долларом. Тем не менее рост китайской валюты с начала этого года составляет около 2,5%.

В последние недели власти страны объявили о ряде шагов, которые указывают на то, что теперь они меньше обеспокоены оттоком капитала. В том числе Пекин позволил китайским инвесторам вкладывать больше денег в глобальные финансовые рынки.

Между тем, Китай предоставляет иностранным инвесторам более широкий доступ к своим рынкам акций, облигаций и товарных фьючерсов. Эти меры помогут поддержать юань и обеспечить большую сбалансированность трансграничных потоков, отмечает Reuters.

Стоимость золотого запаса Китая снизилась до $77,788 млрд в конце апреля с $78,419 млрд в конце марта.