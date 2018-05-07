Ещё
Валютные резервы КНР снизились до минимума с ноября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валютные резервы КНР снизились до минимума с ноября 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая в апреле сократились сильнее, чем ожидалось, и достигли пятимесячного минимума. Это произошло на фоне укрепления доллара и растущих признаков того, что китайские регуляторы меньше беспокоятся о бегстве капитала, сообщает Reuters.
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Резервы в прошлом месяце сократились на $17,97 млрд до $3,125 трлн, достигнув минимума с ноября 2017 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В марте валютные резервы страны увеличились на $8,34 млрд
Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в апреле на $10 млрд до $3,133 трлн.
Падение недолларовых валют по отношению к доллару США и коррекция цен на активы привели к небольшому падению резервов в апреле, заявило Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE).
Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к другим основным валютам, в прошлом месяце вырос на 2%.
Как сообщали «Вести. Экономика», Китай с конца 2016 года ужесточил правила перемещения капитала за пределы страны, поскольку власти стремились поддержать курс юаня и остановить сокращение валютных резервов.
В 2017 году валютные резервы Китая увеличились впервые с 2014 года. Юань в прошлом году укрепился на 6,8% по отношению к доллару после трех лет снижения.
В апреле юань потерял около 1% в паре с долларом. Тем не менее рост китайской валюты с начала этого года составляет около 2,5%.
В последние недели власти страны объявили о ряде шагов, которые указывают на то, что теперь они меньше обеспокоены оттоком капитала. В том числе Пекин позволил китайским инвесторам вкладывать больше денег в глобальные финансовые рынки.
Между тем, Китай предоставляет иностранным инвесторам более широкий доступ к своим рынкам акций, облигаций и товарных фьючерсов. Эти меры помогут поддержать юань и обеспечить большую сбалансированность трансграничных потоков, отмечает Reuters.
Стоимость золотого запаса Китая снизилась до $77,788 млрд в конце апреля с $78,419 млрд в конце марта.
Вести Экономика: последние новости
"Газпром" обновил рекорды добычи и экспорта Санкции навредят поставкам группы ГАЗ ZTE просит США приостановить санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина527
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев177
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели289
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»175
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение