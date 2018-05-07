Погрузка на Калининградской железной дороге в апреле 2018 г. выросла на 18,6%

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) в апреле 2018 года составила свыше 232 тыс. тонн, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. В частности, было перегружено: — автомобилей — 25,8 тыс. тонн (+ 24,1%); — нефти и нефтепродуктов — 27 тыс. тонн (+4,6%): — машин и оборудования — 1 тыс. тонн (+111,6%); — грузов в контейнерах — 24,6 тыс. тонн (+61%); — торфа — 617 тонн (+2,2%); — рыбы — 120 тонн (+100%); — зерна — 144 тонны (+55,4%); — метизов — 4,1 тыс. тонн (+61%). В апреле 2018 года по инфраструктуре КЖД было перевезено почти 1,4 млн тонн грузов, динамика по этому показателю составила 33,7%. Маршрутная скорость грузовых поездов увеличилась на 1,2%, до 1274,68 км/сут.

За январь — апрель 2018 года объем погрузки составил почти 900 тыс. тонн (+16,9% к аналогичному периоду 2017 года), общий объем перевезенных грузов — 5,2 млн тонн (+30%). В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в апреле 2018 года составила 108,9 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 215,5 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь — апрель 2018 года, по оперативным данным, составила 424,6 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 852 млрд тарифных тонно-км (+4,8%).