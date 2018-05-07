Wells Fargo урегулировал претензии на $480 млн по иску о мошенничестве с ценными бумагами

Wells Fargo & Co. заявил, что предварительно урегулировал коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагами за 480 млн долларов. Банк достиг принципиального соглашения о разрешении претензий по «искажениям и упущениям» в его отчетах о практике продаж, сообщает Dow Jones.

Банк добавил, что эта сумма была полностью начислена по состоянию на 31 марта. Иск рассматривается в Окружном суде Северного федерального судебного округа Калифорнии.

Урегулирование на сумму в 480 млн долларов еще окончательно не утверждено судом. Банк добавил, что «отрицает обвинения, выдвинутые в рамках данного дела, и заключил принципиальное соглашение, чтобы избежать расходов и неудобств, связанных с дальнейшим юридическим разбирательством».