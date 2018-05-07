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Wells Fargo урегулировал претензии на $480 млн по иску о мошенничестве с ценными бумагами
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Wells Fargo урегулировал претензии на $480 млн по иску о мошенничестве с ценными бумагами 

Прайм 44 минуты назад
Wells Fargo & Co. заявил, что предварительно урегулировал коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагами за 480 млн долларов. Банк достиг принципиального соглашения о разрешении претензий по «искажениям и упущениям» в его отчетах о практике продаж, сообщает Dow Jones.
Банк добавил, что эта сумма была полностью начислена по состоянию на 31 марта. Иск рассматривается в Окружном суде Северного федерального судебного округа Калифорнии.
Урегулирование на сумму в 480 млн долларов еще окончательно не утверждено судом. Банк добавил, что «отрицает обвинения, выдвинутые в рамках данного дела, и заключил принципиальное соглашение, чтобы избежать расходов и неудобств, связанных с дальнейшим юридическим разбирательством».
Это соглашение заключено в трудный для Wells Fargo период. В прошлом месяце банк урегулировал претензии двух основных регуляторов на сумму в 1 млрд долларов в связи с тем, что не смог справиться с рисками, заставившими его пересмотреть свою прибыль на 800 млн долларов в сторону понижения. В феврале ФРС США приняла беспрецедентное решение ограничить активы банка — также в связи с его неспособностью должным образом управлять риском.
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