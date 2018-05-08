Официальный курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 23

ЦБ установил официальные курсы валют с 9 мая. Курс доллара повысился на 29,18 копейки, составив 63,0066 рубля (62,7148 рубля на 8 мая). Курс евро увеличился на 22,84 копейки, до 75,0409 рубля (74,8125 рубля на 8 мая).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Предстоящие выходные и неопределенность по иранской ядерной сделке провоцируют сдержанное давление на рубль, отмечают аналитики Нордеа Банка

«Нефтяной рынок в последнее время демонстрировал рост, закладывая риски выхода США из сделки и, как следствие, сокращения предложения нефти на глобальном рынке из-за восстановления американских санкций в отношении Ирана », — комментируют эксперты.

Евгений Волков. Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня озвучит решение о дальнейшей судьбе сделки с Ираном. Если Америка выйдет из ядерной программы, то цена на «черное золото» может резко увеличиться до 80 долларов за баррель, допускает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка

Однако отсутствие заметного оптимизма в отношении валют развивающихся стран не формирует внешних условий для укрепления рубля, добавляют аналитики Нордеа Банка.

По их словам, первые новости о составе нового правительства не оказали значимого влияния на российскую валюту, как и объявление рекордных объемов операций Минфина , поскольку в масштабах рынка данные объемы остаются довольно незначительными (ниже 4%).

«Фундаментально рубль остается недооцененным, но сильные позиции доллара и низкий аппетит к российским активам препятствуют значимому укреплению российской валюты», — резюмируют аналитики.