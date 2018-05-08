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Официальный курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 23
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Официальный курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 23 

Банки.ру 42 минуты назад
ЦБ установил официальные курсы валют с 9 мая. Курс доллара повысился на 29,18 копейки, составив 63,0066 рубля (62,7148 рубля на 8 мая). Курс евро увеличился на 22,84 копейки, до 75,0409 рубля (74,8125 рубля на 8 мая).
Предстоящие выходные и неопределенность по иранской ядерной сделке провоцируют сдержанное давление на рубль, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
«Нефтяной рынок в последнее время демонстрировал рост, закладывая риски выхода США из сделки и, как следствие, сокращения предложения нефти на глобальном рынке из-за восстановления американских санкций в отношении Ирана», — комментируют эксперты.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня озвучит решение о дальнейшей судьбе сделки с Ираном. Если Америка выйдет из ядерной программы, то цена на «черное золото» может резко увеличиться до 80 долларов за баррель, допускает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
Однако отсутствие заметного оптимизма в отношении валют развивающихся стран не формирует внешних условий для укрепления рубля, добавляют аналитики Нордеа Банка.
По их словам, первые новости о составе нового правительства не оказали значимого влияния на российскую валюту, как и объявление рекордных объемов операций Минфина, поскольку в масштабах рынка данные объемы остаются довольно незначительными (ниже 4%).
«Фундаментально рубль остается недооцененным, но сильные позиции доллара и низкий аппетит к российским активам препятствуют значимому укреплению российской валюты», — резюмируют аналитики.
Банки.ру: последние новости
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 62,71 рубля Средняя цена нефти Urals в январе — апреле выросла на 27,6% в годовом выражении Банк «Возрождение» и ЛК «Бизнес Альянс» реализовали лизинговый проект компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
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