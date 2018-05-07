Подразделение РМК переработало 8 миллионов тонн руды

Обогатительная фабрика ОАО «Александринская горно-рудная компания» (входит в Группу "Русская медная компания" ) переработала восьмимиллионную тонну руды. Предприятие было запущено в эксплуатацию в 2001 году.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, обогатительная фабрика АГК построена по проекту петербургской компании «Механобр Инжиниринг» при участии финской Outokumpu (с 2007 года — Outotec). Ее первоначальная мощность составляла 300 тысяч тонн руды в год. Технологическая схема включала измельчение руды, ее флотационное обогащение и обезвоживание готовых концентратов.

В 2011-2014 годах в связи с освоением месторождения «Чебачье» мощности обогатительной фабрики нарастили до 800 тысяч тонн руды в год. Были построены дополнительная технологическая линия переработки и открытый склад крупнодробленой руды для хранения запаса сырья.

В 2017-2018 годах предприятие переживает очередной этап модернизации: проведена реконструкция хвостохранилища, модернизирована автоматизированная система управления технологическим процессом, обновлен парк гидроциклонов. На текущий год запланирована замена фильтр-прессов, обеспечивающих качественное обезвоживание медного и цинкового концентрата. Стоимость этого проекта оценивается в 45 миллионов рублей.