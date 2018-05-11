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Официальный курс евро снизился на 66 копеек 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Югополис
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.
На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.
В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 11 коп. и составил 61,82 руб.
Курс евро упал на 3 коп., до 73,5 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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