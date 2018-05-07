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Официальный курс евро на вторник снизился до 74,81 рубля
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Официальный курс евро на вторник снизился до 74,81 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Установленный Банком России официальный курс евро к рублю снизился на 82,67 копейки — до 74,8125 рубля.
Доллар стал меньше на 48,64 копейки — до 62,7148 рубля, передает РИА «Новости».
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