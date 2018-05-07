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Погрузка на ЗабЖД в апреле 2018 года сократилась на 4,8%
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Погрузка на ЗабЖД в апреле 2018 года сократилась на 4,8% 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) в апреле 2018 года погружено более 1,7 млн тонн различных грузов, что на 4,8% меньше, чем в апреле предыдущего года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. Грузооборот вырос до 23 млрд тонно-км (+3,7%). За январь — апрель погрузка на ЗабЖД составила 5,5 млн тонн (+8%), Забайкальской железной дорогой погружено: — угля — 3,5 млн тонн (+10,4%), — строительных грузов — 487,8 тыс. тонн (-2,2%), — импортных грузов — 339,9 тыс. тонн (-16,4%), — нефти и нефтепродуктов — 311 тыс. тонн (+11,3%), — зерна — 226,6 тыс. тонн (+57,8%), — лесных грузов — 158,7 тыс. тонн (+2%), — жмыхов — 84,3 тыс. тонн (+38,2%), — металлолома — 56,9 тыс. тонн (+19,6%), — огнеупорных материалов — 33,4 тыс. тонн (+18,6%), — метизов — 27,1 тыс. тонн (+10,8%), — руды цветной — 21,4 тыс. тонн (+14,9%), — комбикормов — 10,5 тыс. тонн (+25,2%), — продуктов перемола зерна — 15,2 тыс. тонн (+70,9%), — промышленного сырья — 7,5 тыс. тонн (+68,2%). Грузооборот за январь — апрель 2018 года составил 91,6 млрд тонно-км (+1,9%). В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в апреле 2018 года составила 108,9 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за апрель 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 215,5 млрд тарифных тонно-км. Погрузка за январь — апрель 2018 года, по оперативным данным, составила 424,6 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 852 млрд тарифных тонно-км (+4,8%).
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