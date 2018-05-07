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«Уралхим» в I квартале увеличил производство на 3%
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«Уралхим» в I квартале увеличил производство на 3% 

Прайм 52 минуты назад
"Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, в первом квартале 2018 года увеличил производство товарной продукции на 2,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,644 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Производство аммиачной селитры и ее производных увеличилось на 4,6% и составило 793 тысячи тонн. Выпуск карбамида остался на уровне прошлого года и составил 315 тысяч тонн. Аммиака в январе-марте было произведено на 1% меньше — 204 тысячи тонн, выпуск сложных удобрений снизился на 14,9%, до 188 тысяч тонн.
Производство диаммонийфосфата (DAP) и моноаммонийфосфата (MAP) повысилось в 2,1 раза — до 67 тысяч тонн, других минеральных удобрений — составило 6 тысяч, как и годом ранее. Других химических продуктов «Уралхим» произвел на 16,7% больше, чем в первом квартале прошлого года — 70 тысяч тонн.
Рост производственных показателей компания объясняет увеличением выпуска слабой азотной кислоты на Кирово-Чепецком химическом комбинате (КЧХК) и «Азоте», где удалось повысить среднесуточную выработку агрегатов кислоты и одновременно сократить сроки проведения ремонтов. Благодаря наличию дополнительных объемов кислоты увеличился выпуск аммиачной селитры и ее производных.
"На КЧХК со 100%-ной загрузкой работала установка по производству нитрата кальция, выпустившая на 10 тысяч тонн продукта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В связи с конъюнктурой рынка часть мощностей ВМУ ("Воскресенские минеральные удобрения" — ред.) была переориентирована на выпуск фосфорных удобрений вместо сложных", — добавляет компания.
ОХК «Уралхим» занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал «Азот», «Минеральные удобрения» (Пермь), «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Кировская область) и «Воскресенские минеральные удобрения» (Подмосковье). Основным бенефициаром «Уралхима» является предприниматель Дмитрий Мазепин.
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