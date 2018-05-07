Объем экспортно-импортных ж/д перевозок черных металлов вырос на 3,9% 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-апреля 2018 года увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,16 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 9,92 млн тонн (+3,8%), импортные — 236,66 тыс. тонн (+8,4%).
Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 3,92 млн тонн, что на 8,7% больше, чем в январе-апреле 2017 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,23 млн тонн (+5,4%), Владивосток — 877,37 тыс. тонн (+45,9%), Туапсе — 876,99 тыс. тонн (+15,3%). На долю перевозок черных металлов в порт Новороссийск пришлось до 40% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург — 23%, Владивосток — 9%.
Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Санкт-Петербург составила 83,22 тыс. тонн (+20,4%), Усть-Луга — 75,12 тыс. тонн (-1,3%), Владивосток — 54,32 тыс. тонн (+62,5%). Детальная информация представлена в таблице.