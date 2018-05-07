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Квартальная прибыль дортмундской «Боруссии» составила €21,6 млн против убытка годом ранее
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Квартальная прибыль дортмундской «Боруссии» составила €21,6 млн против убытка годом ранее 

Rambler News Service 54 минуты назад
Прибыль немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) за III квартал 2017/18 финансового года составила €21,6 млн против убытка в €14,6 млн годом ранее, следует из документов клуба.
Выручка клуба за отчетный период составила €143,5 млн, увеличившись более чем вдвое. Без учета продажи футболистов доходы «Боруссии» выросли на 0,8% до €70,8 млн  По итогам 9 месяцев прибыль клуба составила €59,7 млн против убытка в €0,1 млн за 9 месяцев 2016/17 года.
Совокупная выручка за отчетный период выросла на 59,5% до €455,3 млн Без учета продажи футболистов она составила €264,4 млн, увеличившись на 3%.
В ходе торгов понедельника акции клуба дешевеют на Франкфуртской фондовой бирже на 3,39% до €5,57 за бумагу.
За тур до конца Чемпионата Германии по футболу «Боруссия» занимает 3-е место с отставанием от занимающего второе место «Шальке» в 5 очков.
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