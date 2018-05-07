Квартальная прибыль дортмундской «Боруссии» составила €21,6 млн против убытка годом ранее

Прибыль немецкого футбольного клуба «Боруссия» ( Дортмунд ) за III квартал 2017/18 финансового года составила €21,6 млн против убытка в €14,6 млн годом ранее, следует из документов клуба.

Выручка клуба за отчетный период составила €143,5 млн, увеличившись более чем вдвое. Без учета продажи футболистов доходы «Боруссии» выросли на 0,8% до €70,8 млн По итогам 9 месяцев прибыль клуба составила €59,7 млн против убытка в €0,1 млн за 9 месяцев 2016/17 года.

Совокупная выручка за отчетный период выросла на 59,5% до €455,3 млн Без учета продажи футболистов она составила €264,4 млн, увеличившись на 3%.

В ходе торгов понедельника акции клуба дешевеют на Франкфуртской фондовой бирже на 3,39% до €5,57 за бумагу.