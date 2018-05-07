Суд отклонил жалобу «Восточного экспресс банка» на штраф в 100 тыс. рублей

Арбитражный суд Ростовской области отклонил жалобу «Восточного экспресс банка» на наложенный на него штраф в размере 100 тыс. руб., который банк должен выплатить за обман клиента, сообщает RostovGazeta со ссылкой на документы электронной картотеки.

Ранее клиент банка обратился с жалобой в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. По результатам проверки выяснилось, что мужчина попросил у банка кредит на 50 тыс. руб., и получил в итоге кредит на 15 тыс. руб. под 10% годовых.

Заемщик получил кредитную карту с указанным лимитом, однако банк рассчитал полную стоимость кредита из учета суммы в 50 тыс. руб. с процентной ставкой 37,92% годовых.