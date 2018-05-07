Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 17 копеек

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 23 по 29 апреля увеличилась на 17 коп. и на конец отчетного периода составила 40,43 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 15 коп. — до 41,60 руб. за литр, сообщает Росстат В целом с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%. За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 71 центрах субъектов России. Больше всего цены увеличились во Владимире Севастополе , Кирове и Петрозаводске — на 1-1,3%. Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.