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Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 17 копеек
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Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 17 копеек 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: dp.ru
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 23 по 29 апреля увеличилась на 17 коп. и на конец отчетного периода составила 40,43 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 15 коп. — до 41,60 руб. за литр, сообщает Росстат.
В целом с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%.
За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 71 центрах субъектов России. Больше всего цены увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1-1,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.
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