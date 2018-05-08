Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 млрд долларов США

Минск , 8 мая / Синьхуа / — Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая превысили 7 млрд долларов США. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Международные резервные активы Беларуси, по предварительным данным, составили 7,038 млрд долларов США /в эквиваленте/. За апрель золотовалютные резервы выросли на 43,5 млн долларов /на 0,6 проц. / после снижения в марте на 98,8 млн долларов /на 1,4 проц. /. Увеличению уровня международных резервных активов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Белорусское правительство и Нацбанк в апреле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 332 млн долларов. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов. —0—