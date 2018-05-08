Ещё
Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 млрд долларов США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 млрд долларов США 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая превысили 7 млрд долларов США. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
Международные резервные активы Беларуси, по предварительным данным, составили 7,038 млрд долларов США /в эквиваленте/. За апрель золотовалютные резервы выросли на 43,5 млн долларов /на 0,6 проц. / после снижения в марте на 98,8 млн долларов /на 1,4 проц. /. Увеличению уровня международных резервных активов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Белорусское правительство и Нацбанк в апреле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 332 млн долларов. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Объем производства индустрии онлайн-игр Шанхая превысил 50 млрд юаней по итогам 2017 года Россияне стали чаще брать кредиты Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упал до 67,70 доллара за баррель
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом360
Главным событием для рубля станет 12 мая11
Медведева отказались поддержать1330
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли61
ЕС готовит новые антироссийские санкции261
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение