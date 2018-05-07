ФК «Спартак» отсудил у бывшего спонсора 10 млн рублей

Московский футбольный клуб «Спартак» отсудил у компании «Орпамода» 10,094 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда столицы.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орпамода» в пользу акционерного общества «Футбольный Клуб „Спартак-Москва“ 10 094 863, 30 руб., в том числе сумму основного долга в размере 8 635 585 руб. 98 коп., пеню в размере 1 459 277 руб. 32 коп. за период с 01.07.2016 по 10.04.2017, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 73 474 руб. 00 коп», — говорится в резолютивной части решения суда.

«Орпамода» специализируется на продаже мужской одежды турецкого бренда D’S Damat.

Торговая марка стала спонсором «Спартака» в мае 2015 года. Соглашение было рассчитано на три года, то есть до 2018 года. 29 июля 2017 года спонсором «Спартака» стала компания Hugo Boss.