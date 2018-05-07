RAEX присвоило банку «Приморье» рейтинг «ruВВ-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило владивостокскому банку «Приморье» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 апреля 2018 года — 14%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 12%) и его устойчивости к обесценению активов (на указанную дату норматив Н1.2 выдерживает полное обесценение более чем 10% активов и внебалансовых обязательств под риском). Агентство позитивно оценило сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте и приемлемый уровень рентабельности деятельности банка (за период с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018-го показатель ROE составил 7,7% по прибыли после налогообложения). Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказали высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО, а также низкая концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах. Агентство отмечает невысокий уровень принимаемых банком валютных рисков и концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.