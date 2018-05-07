Более 320 млрд руб дополнительных доходов ожидают в России от продажи нефти

«Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в мае составит 320,6 миллиарда рублей. В апреле фактические дополнительные доходы оказались на 2,2 миллиарда рублей выше прогноза министерства», — говорится в сообщении.

Ведомство намерено с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 322,8 миллиарда рублей.

Так министерство увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиарда рублей.